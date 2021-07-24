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В «Рейнджерс» объяснили обмен российского хоккеиста Бучневича в «Сент-Луис»

RT на русскомиещё 1
1 час назад

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Друри прокомментировал обмен российского нападающего Павла Бучневича в «Сент-Луис Блюз».

В «Рейнджерс» объяснили обмен Бучневича в «Сент-Луис»
Фото: ReutersReuters

«У нас не так много свободного места под потолком зарплат и не так много игрового времени для всех игроков. Я чувствую, что у нас отличная глубина среди крайних нападающих», — приводит слова Друри журналист Винс Меркольяно в Twitter.

26-летний Бучневич был задрафтован «Рейнджерс» в 2013 году под общим 75-м номером. В общей сложности в его активе 195 (79 + 116) очков в 301 матче.

Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» обменяли Бучневича в «Сент-Луис» на канадского форварда Самуэля Блэ и пик второго раунда драфта-2022..

Хоккей,Крис Друри,Павел Бучневич,
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