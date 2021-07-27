Фетисов: "Будем надеяться, Овечкин захочет поиграть в КХЛ"

"Если Александр захочет вернуться в Россию, то за его плечами будет уже 23 года хоккейной карьеры. Все будет зависеть от него. Было бы здорово, если болельщики ходили на Овечкина уже в Москве, Владивостоке. Будем надеяться, что по окончании контракта с "Вашингтоном" Александр захочет поиграть в КХЛ", - передает слова Фетисова "Чемпионат.com".