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Олимпиада-2020

Фетисов оценил шансы Овечкина вернуться в КХЛ

Газета.Ruиещё 3
1 час назад

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал новость о том, что форвард Александр Овечкин продлил на пять лет контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз".

Фетисов: "Будем надеяться, Овечкин захочет поиграть в КХЛ"
Фото: ТАССТАСС

"Если Александр захочет вернуться в Россию, то за его плечами будет уже 23 года хоккейной карьеры. Все будет зависеть от него. Было бы здорово, если болельщики ходили на Овечкина уже в Москве, Владивостоке. Будем надеяться, что по окончании контракта с "Вашингтоном" Александр захочет поиграть в КХЛ", - передает слова Фетисова "Чемпионат.com".

Овечкин выступает за "Вашингтон" с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды "Морис Ришар Трофи", которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата. Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов "Тед Линдсей Эворд", один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата "Арт Росс Трофи".

Хоккей,Александр Овечкин,Вячеслав Фетисов,Чемпионат.com,
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