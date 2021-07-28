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«Сиэтл» подписал пятилетний контракт с Шварцом

Советский спорт
51 минуту назад

Хоккеист завоевал Кубок Стэнли в составе «Блюз» в 2019 году.

«Сиэтл» подписал контракт с бывшим нападающим «Сент-Луиса» Джейденом Шварцем.

Как сообщает официальный сайт «Кракен», соглашение новичка НХЛ с 29-летним хоккеистом рассчитано на пять лет. Шварц будет зарабатывать пять с половиной миллионов долларов в год.

Всю карьеру Джейден провел в «Сент-Луисе». Он стал игроком «блюзменов» в сезоне-2011/12. В 2019 году Шварц выиграл Кубок Стэнли.

В минувшем сезоне форвард провел 44 матча, в которых набрал 21 (8+13) очко.

Хоккей,
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