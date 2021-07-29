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Хоккеист сборной России раскритиковал экономику страны и вспомнил об СССР

Lenta.ru
21 минуту назад

Защитник сборной России по хоккею и «Калгари Флэймс» Никита Задоров выступил с критикой относительно ситуации в стране. Его слова приводит YouTube-канал «ЧЕРКАС-АТЛАНТ».

Хоккеист сборной России раскритиковал экономику страны
Фото: ЧЕРКАС АТЛАНТ / YouTubeЧЕРКАС АТЛАНТ / YouTube

26-летний хоккеист признался, что его не устраивает состояние российской экономики, которое он охарактеризовал как «шаткое». Задоров отметил, что сегодня Россия зависит от цены на нефть, а в стране «ничего не производят», кроме натуральных ресурсов.

При этом Задоров вспомнил об СССР, где, как он подчеркнул, производили и телевизоры, и автомобили. Однако хоккеист также отметил, что машины в России остались на прежнем уровне.

«Не видно перспектив, все это движется в какую-то пропасть. А как люди живут? 200 километров от столицы — и просто плакать хочется», — признался спортсмен.

Никита Задоров — воспитанник столичного ЦСКА. Выступает в Северной Америке с 2012 года.
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