Задоров: футбольные клубы пилят бюджетные деньги

"Я ожидал большего. Надеялся, что ребята сыграют, как на чемпионате мира. Тяжело судить, потому что ты там не был, не знаешь, что внутри происходит. То, что я вижу своим непрофессиональным взглядом: раз – это лимит на легионеров, он портит все, а самое главное – это зарплаты. Зарплаты могут быть большие, если клуб окупается, а у нас ни один футбольный клуб не окупается. Это не бизнес-проекты. Это какие-то клубы просто так пилят бюджетные деньги, которые могли пойти малоимущим, бабушкам, дедушкам, а у каких-то клубов есть богатые владельцы, которые закидывают туда деньги", – заявил Задоров на Youtube-канале "Черкас Атлант".