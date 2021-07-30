Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

Хоккеист Задоров: футбольные клубы пилят бюджетные деньги, которые могли пойти малоимущим

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Защитник "Калгари" и сборной России Никита Задоров прокомментировал выступление сборной России на чемпионате Европы - 2020.

Задоров: футбольные клубы пилят бюджетные деньги
Фото: Paul Sancya/APPaul Sancya/AP

"Я ожидал большего. Надеялся, что ребята сыграют, как на чемпионате мира. Тяжело судить, потому что ты там не был, не знаешь, что внутри происходит. То, что я вижу своим непрофессиональным взглядом: раз – это лимит на легионеров, он портит все, а самое главное – это зарплаты. Зарплаты могут быть большие, если клуб окупается, а у нас ни один футбольный клуб не окупается. Это не бизнес-проекты. Это какие-то клубы просто так пилят бюджетные деньги, которые могли пойти малоимущим, бабушкам, дедушкам, а у каких-то клубов есть богатые владельцы, которые закидывают туда деньги", – заявил Задоров на Youtube-канале "Черкас Атлант".

В минувшем сезоне Задоров выступал за "Чикаго". Защитник провел 50 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал семь результативных передач. Ранее Никита Задоров с улыбкой на лице пообщался с канадцем Николя Боденом, с которым они вместе выступают за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Чикаго Блэкхокс".

Хоккей,Футбол,Никита Задоров,СБОРНАЯ РОССИИ,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители