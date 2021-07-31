Хоккеист Тренин: в Америке люди в среднем богаче, чем в России

"В среднем население там богаче, экономика развивается лучше. Но в России мне все рано нравится больше: здесь родной дом, уютнее. Я задумывался, где бы хотел жить по окончании карьеры, но так пока и не принял решение", - цитирует игрока "РБ Спорт".