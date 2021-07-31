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Хоккеист Тренин: в Америке люди в среднем богаче, чем в России

Газета.Ru
1 час назад

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Яков Тренин высказался о жизни в Северной Америке. По его словам, за океаном люди могут чаще позволить себе крупные покупки.

Хоккеист Тренин: в Америке люди в среднем богаче, чем в России
Фото: Gerry Broome/APGerry Broome/AP

"В среднем население там богаче, экономика развивается лучше. Но в России мне все рано нравится больше: здесь родной дом, уютнее. Я задумывался, где бы хотел жить по окончании карьеры, но так пока и не принял решение", - цитирует игрока "РБ Спорт".

Напомним, что 24-летний форвард провел в прошлом сезоне 46 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал шесть результативных передач. На его счету также показатель полезности "+4" и заработанные 22 минуты штрафного времени.

Ранее сообщалось, что генеральный менеджер "Вашингтона" Брайан Маклеллан рассказал, как проходили переговоры о продлении контракта с Александром Овечкиным.

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