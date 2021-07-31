Хоккеист Тренин: в Америке люди в среднем богаче, чем в России

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Яков Тренин высказался о жизни в Северной Америке. По его словам, за океаном люди могут чаще позволить себе крупные покупки.
"В среднем население там богаче, экономика развивается лучше. Но в России мне все рано нравится больше: здесь родной дом, уютнее. Я задумывался, где бы хотел жить по окончании карьеры, но так пока и не принял решение", - цитирует игрока "РБ Спорт".
Напомним, что 24-летний форвард провел в прошлом сезоне 46 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал шесть результативных передач. На его счету также показатель полезности "+4" и заработанные 22 минуты штрафного времени.
Ранее сообщалось, что генеральный менеджер "Вашингтона" Брайан Маклеллан рассказал, как проходили переговоры о продлении контракта с Александром Овечкиным.