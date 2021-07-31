Российский хоккеист Печурский пропал без вести

Российский хоккеист, бывший вратарь "Металлурга" Александр Печурский , который 10 июля ушел из дома в Магнитогорске, пропал без вести. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинской области.

Как сообщает поисковый отряд "Легион-спас 74", спортсмен пропал в период с 10 по 13 июля. Печурский вышел из дома на улице Труда в Магнитогорске, с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Печурскому 31 год, последним его клубом был новокузнецкий "Металлург", за который он выступал в сезоне-2019/20. В КХЛ он играл за "Металлург" из Магнитогорска, с которым в 2014 году стал обладателем Кубка Гагарина, и хабаровский "Амур". Всего в КХЛ в его активе 64 игры (13 побед). В 2008 году он был выбран на драфте клубом Национальной хоккейной лиги "Питтсбург". Он также является победителем юниорского чемпионата мира 2007 года.