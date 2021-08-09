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Овечкин прокомментировал уход Месси из «Барселоны»

RT на русскомиещё 1
1 час назад

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отреагировал на уход аргентинского футболиста Лионеля Месси из испанской «Барселоны».

Овечкин прокомментировал уход Месси из «Барселоны»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Как пережил уход Месси из «Барселоны»? Никак. А что написать ему? Обидно, что такая легенда уходит из клуба, но это жизнь», — приводит слова Овечкина «Матч ТВ».

Месси является воспитанником «Барселоны», в составе которой выступал с 2003 года. Вместе с каталонским клубом нападающий завоевал 36 трофеев. На счету аргентинца 672 гола и 305 голевых передач в 778 матчах. 1 июля он стал свободным агентом, а 5 августа сине-гранатовые объявили, что он не останется в команде.

Ранее Жерар Пике подверг критике руководство «Барселоны» после ухода Месси.

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