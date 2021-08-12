Опубликован список лучших контрактов в НХЛ

The Athletic составил топ-10 лучших контрактов в НХЛ. Соглашения оценивались с точки зрения полезности, которую хоккеист приносит за свои деньги сейчас и, вероятно, будет приносить в будущем.

Фото: Официальный сайт НХЛ Официальный сайт НХЛ

Рейтинг возглавил контракт канадского форварда Коннора Макдэвида, соглашение которого с "Эдмонтон Ойлерз" будет действовать еще пять сезонов. Средняя зарплата — 12,5 млн долларов.

В сезоне НХЛ 2020/21 Макдэвид набрал 105 (33+72) очков в 56 играх "регулярки". Он стал самым ценным игроком прошедшего сезона.

Топ-10 лучших контрактов в НХЛ:

1. Коннор Макдэвид ("Эдмонтон"). Контракт с кэпхитом $ 12,5 млн, оставшийся срок действия — пять сезонов.

2. Кейл Макар ("Колорадо Эвеланш") — $ 9 млн, шесть сезонов.

3. Брэд Маршан ("Бостон Брюинз") — $ 6,125 млн, четыре сезона.

4. Картер Вераге ("Флорида Пантерз") — $ 1 млн, один сезон.

5. Леон Драйзайтль ("Эдмонтон") — $ 8,5 млн, четыре сезона.

6. Натан Маккиннон ("Колорадо") — $ 6,3 млн, два сезона.

7. Ши Теодор ("Вегас Голден Найтс") — $ 5,2 млн, четыре сезона.

8. Остон Мэттьюс ("Торонто Мэйпл Лифс") — $ 11,64 млн, три сезона.

9. Самуэль Жирар ("Колорадо") — $ 5 млн, шесть сезонов.

10. Давид Пастрняк ("Бостон") — $ 6,67 млн, два сезона.