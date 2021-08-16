«Миннесота» договорилась о новом контракте с Фиалой

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кевин Фиала договорился о новом контракте с клубом, информирует инсайдер Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».

Фото: Instagram Instagram

Отмечается, что Фиала будет получать $ 5,1 млн. Контракт рассчитан только на один сезон.

Игрок, который находился в статусе ограниченно свободного агента, решил не доводить дело до арбитражных слушаний. 25-летний швейцарец в прошлом сезоне набрал 40 (20+20) очков в 50 матчах. В плей-офф на его счету 2 (1+1) балла в 7 встречах.