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«Миннесота» договорилась о новом контракте с Фиалой. Он будет получать $ 5,1 млн

Чемпионат.comиещё 4
1 час назад

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кевин Фиала договорился о новом контракте с клубом, информирует инсайдер Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».

«Миннесота» договорилась о новом контракте с Фиалой
Фото: InstagramInstagram

Отмечается, что Фиала будет получать $ 5,1 млн. Контракт рассчитан только на один сезон.

Игрок, который находился в статусе ограниченно свободного агента, решил не доводить дело до арбитражных слушаний. 25-летний швейцарец в прошлом сезоне набрал 40 (20+20) очков в 50 матчах. В плей-офф на его счету 2 (1+1) балла в 7 встречах.

Напомним, что этим летом «дикарям» из игроков основном состава осталось договориться о новом контракте с российским нападающим Кириллом Капризовым.

Хоккей,Эллиотт Фридман,
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