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«Динамо» в контрольном матче разгромило «Авангард», забросив пять шайб

Чемпионат.comиещё 3
6 часов назад

Сегодня, 19 августа, в Химках на арене «Новогорск» московское «Динамо» принимало омский «Авангард» в контрольном матче и одержало победу со счётом 5:1 (1:0, 4:1, 0:0).

На 19-й минуте динамовцы реализовали большинство 5х3 благодаря голу Станислава Галиева с передач Вячеслава Войнова и Вадима Шипачёва, на 23-й гости сравняли счёт, также разыграв двух лишних хоккеистов. Отличился Ярослав Косов с передачи Арсения Грицюка. На 24-й минуте Владислав Ефремов снова вывел бело-голубых перёд, но уже в равных составах, на 27-й Оскар Линдберг забросил третью шайбу москвичей после ассиста Войнова, на 29-й отличился Андрей Миронов, а на 30-й Иван Игумнов забросил пятую шайбу «Динамо» в матче.

Напомним, новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября матчем «Авангард» – ЦСКА.

Хоккей,Оскар Линдберг,Станислав Галиев,Ярослав Косов,Иван Игумнов,Вадим Шипачев,Андрей Миронов,Владислав Ефремов,Вячеслав Войнов,ЦСКА,Динамо,ХК Авангард,
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