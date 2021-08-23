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Экс-хоккеист "Бостона" умер в возрасте 31 года

Газета.Ru
1 час назад

Бывший нападающий "Бостон Брюинз" Джимми Хейз скончался в возрасте 31 года. Об этом сообщается на официальной странице хоккейного клуба колледжа Бостона в Twitter.

Экс-хоккеист "Бостона" умер в возрасте 31 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Хоккейный клуб колледжа Бостона убит горем из-за кончины Джимми Хейза. Наши мысли и молитвы обращаются ко всей семье Хейза", — говорится в сообщении.

23 августа Хейз был найден мертвым в своем доме в Милтоне, штат Массачусетс. У него остались жена и двое сыновей в возрасте двух лет и трех месяцев соответственно.

Джимми Хэйс был выбран на драфте-2008 "Торонто" под общим 60-м номером. В НХЛ он выступал за "Чикаго", "Флориду", "Бостон" и "Нью-Джерси". Всего в лиге он сыграл 334 матча и набрал 109 (54+55) очков.

Нападающий завершил карьеру в 2019 году. Младший брат умершего хоккеиста Кевин Хейс в настоящее время играет в "Филадельфии Флайерз". Ранее чешский нападающий "Бостон Брюинз" Давид Пастрняк рассказал о том, что 23 июня у него умер новорожденный сын.

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