Хоккеист "Спартака" госпитализирован из-за травмы глаза

Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Данила Квартальнов был доставлен в больницу после матча предсезонного турнира Кубок мэра Москвы против подольского "Витязя". Об этом заявил главный тренер команды Борис Миронов.

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"Немного разбита роговица глаза. Сейчас отвезем Данилу в госпиталь — врачи проверят, насколько серьезная травма. Диагноз будем знать уже чуть позже", — приводит слова Миронова официальный сайт красно-белых.

Встреча между "Витязем" и "Спартаком", прошедшая 25 августа в Москве на стадионе "Мегаспорт", завершилась со счетом 2:1 в пользу столичной команды. В составе победителей отличились Александр Никишин и Якуб Ержабек.

У проигравшей команды шайбу забросил Федор Малыхин. Новый розыгрыш регулярного чемпионата КХЛ стартует 1 сентября. В первом матче сезона встретятся действующий обладатель Кубка Гагарина омский "Авангард" и финалист плей-офф прошлого сезона московский ЦСКА.