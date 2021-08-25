Ковальчук получил предложение из НХЛ

«Он сказал мне, что у него есть предложения в НХЛ. Он смотрит, ищет команды, человек взрослый, все знает, понимает, ему советы не нужны. Рассматривает предложения из НХЛ, но и посматривает в сторону России на всякий случай», - приводит слова Морозова ТАСС.