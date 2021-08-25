Матчи КХЛ начнут транслировать в США и Канаде

«На данный момент 24 клуба — это оптимальное количество, — такое мнение высказал журналистам глава лиги Алексей Морозов. — Конечно, мы смотрим в стороны увеличения команд с Запада, общаемся с российскими клубами, кто готов и имеет желание вступить, но пока нет таких. Мы общались с «Югрой», они стали чемпионами ВХЛ (Высшей хоккейной лиги), есть все предпосылки, но финансово они пока не готовы участвовать в КХЛ».