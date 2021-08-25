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В новом сезоне матчи КХЛ будут транслироваться в США и Канаде

BFM.RU
3 часа назад

Два американских вещателя приобрели права на показ матчей сезона-2021/2022 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает «Интерфакс», ссылаясь на вице-президента КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергея Доброхвалова.

Матчи КХЛ начнут транслировать в США и Канаде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы подписали два контракта с вещателями из США, один из них — телеканал ESPN, который покажет 50 матчей регулярного чемпионата и весь плей-офф. Второй — ОТТ — платформа Portable.TV, который покажет остальные матчи на территории США, а также в полном объеме покажет игры КХЛ на территории Канады», — рассказал Доброхвалов журналистам.

Участниками КХЛ в этом сезоне являются 24 клуба. В прошлом сезоне участие в турнире принимали 23 команды, теперь к ним добавится владивостокский «Адмирал», передает ТАСС.

«На данный момент 24 клуба — это оптимальное количество, — такое мнение высказал журналистам глава лиги Алексей Морозов. — Конечно, мы смотрим в стороны увеличения команд с Запада, общаемся с российскими клубами, кто готов и имеет желание вступить, но пока нет таких. Мы общались с «Югрой», они стали чемпионами ВХЛ (Высшей хоккейной лиги), есть все предпосылки, но финансово они пока не готовы участвовать в КХЛ».

Сезон-2021/2022 КХЛ стартует 1 сентября, когда за Кубок открытия сыграют действующий обладатель Кубка Гагарина омский «Авангард» и финалист плей-офф прошлого сезона московский ЦСКА.

Хоккей,Алексей Морозов,ЦСКА,ХК Авангард,Интерфакс,ИТАР-ТАСС,
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