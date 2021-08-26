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Зарипов объявил о завершении карьеры по окончании сезона-2021/22

Газета.Ruиещё 3
2 часа назад

Форвард казанского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс" Данис Зарипов сообщил, что сезон-2021/2022 станет для него последним в карьере.

Зарипов объявил о завершении карьеры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Этим летом я много думал о своей карьере и игровом будущем. Я рад, что переговоры прошли хорошо, и мы с "Ак Барсом" смогли договориться. Я пришел в "Ак Барс" ровно 20 лет назад, и этот год станет последним в моей игровой карьере", - приводит слова хоккеиста официальный сайт клуба из столицы Татарстана.

Нападающий отметил, что сделает все, чтобы юбилейный для клуба год клуба стал победным. Зарипов дебютировал за "Ак Барс" в 2001 году, а в 2013-м перешел в магнитогорский "Металлург".

В 2017 году он вернулся в казанскую команду. Форвард является пятикратным обладателем Кубка Гагарина. Всего в регулярном чемпионате КХЛ он принял участие в 624 матчах, в которых набрал 543 (231+312) очков. Также нападающий является рекордсменом "Ак Барса" по количеству набранных очков в чемпионатах России и розыгрышах КХЛ (633). Также Зарипов трижды побеждал на чемпионатах мира в составе сборной России.

Ранее сообщалось, что российский хоккеист Сергей Мозякин принял решение завершить спортивную карьеру.

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