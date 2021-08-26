Зарипов объявил о завершении карьеры

"Этим летом я много думал о своей карьере и игровом будущем. Я рад, что переговоры прошли хорошо, и мы с "Ак Барсом" смогли договориться. Я пришел в "Ак Барс" ровно 20 лет назад, и этот год станет последним в моей игровой карьере", - приводит слова хоккеиста официальный сайт клуба из столицы Татарстана.