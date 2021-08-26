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Олимпиада-2020

Умер двукратный олимпийский чемпион по хоккею Владимир Шадрин

Вероника Полынина
2 часа назад

Двукратный чемпион мира по хоккею Владимир Шадрин умер на 74-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ХК «Спартак».

Умер олимпийский чемпион Владимир Шадрин
Фото: ТАССТАСС

«Владимир Шадрин умер после продолжительной болезни», - рассказал секретарь совета ветеранов «Спартака» Олег Воронин.

Владимир Шадрин – двукратный олимпийский чемпион (1972 и 1976 годов), пятикратный чемпион мира (1970, 1971, 1973-1975) и трехкратный чемпион СССР в составе «Спартака» (1967, 1969, 1976). Играл на позиции центрального нападающего.

Во время Суперсерии СССР — Канада 1972 года занял второе место в советской сборной по результативности, набрав 8 очков (3+5).

Двукратный чемпион мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам умер от коронавируса.

После окончания спортивной карьеры работал старшим тренером хоккейного «Спартака» (1984), старшим тренером СДЮШОР «Спартак» (до 1991 года), старшим тренером юношеской сборной страны (с 1992 по 1997 год), генеральным директором дворца спорта «Сокольники» (с 2000 года). В последние годы занимал должность вице-президента ХК «Спартак».

Хоккей,Владимир Шадрин,Олег Воронин,Спартак,ИТАР-ТАСС,
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