Умер олимпийский чемпион Владимир Шадрин

Двукратный чемпион мира по хоккею Владимир Шадрин умер на 74-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ХК «Спартак».

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«Владимир Шадрин умер после продолжительной болезни», - рассказал секретарь совета ветеранов «Спартака» Олег Воронин.

Владимир Шадрин – двукратный олимпийский чемпион (1972 и 1976 годов), пятикратный чемпион мира (1970, 1971, 1973-1975) и трехкратный чемпион СССР в составе «Спартака» (1967, 1969, 1976). Играл на позиции центрального нападающего.

Во время Суперсерии СССР — Канада 1972 года занял второе место в советской сборной по результативности, набрав 8 очков (3+5).