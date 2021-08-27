Контракт со Свечниковым назвали большой победой «Каролины»

Наш форвард уже является одним из ключевых игроков «ураганов», но дальше будет ещё лучше.

Фото: GREGG FORWERCK/GETTY IMAGES GREGG FORWERCK/GETTY IMAGES

Нынешнее межсезонье складывается для «Каролины» довольно-таки неоднозначно. Одна из самых быстро развивающихся в последние годы команд НХЛ провела очередной солидный чемпионат под руководством лучшего тренера прошедшего сезона Рода Бриндамора, однако лето у «Харрикейнз» прошло далеко не так удачно.

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«Ураганы» потеряли нескольких важных игроков нижних звеньев, таких как Уоррен Фёгеле и Брок Макгинн, и не смогли договориться о новом контракте с финалистом «Колдер Трофи» голкипером Алексом Недельковичем, обменяв его в «Детройт» за довольно маленькую компенсацию – выбор в третьем раунде драфта-2021 и права на Джонатана Бернье, который вскоре заключил трудовой договор с «Нью-Джерси». Вместе с Недельковичем «Каролину» покинул и весь оставшийся вратарский корпус в лице Петра Мразека и Джеймса Раймера, а на замену им пришли нестабильные Фредерик Андерсен и Антти Раанта.

Вопросы в среде болельщиков вызвало и подписание однолетнего соглашения с бывшим защитником «Рейнджерс» Тони Деанджело, который приобрёл дурную славу в лиге после конфликта с вратарём «синерубашечников» Александром Георгиевым, из-за чего и лишился работы в Нью-Йорке. Но главным событием со знаком «минус» для «Харрикейнз» стал, естественно, уход лидера обороны Даги Хэмилтона, получившего крупный контракт в «Девилз».

Всё это сильно подкосило веру в руководство команды со стороны болельщиков. Недавний опрос, проведённый североамериканским изданием The Athletic среди поклонников всех команд НХЛ, показал, что большая часть фан-базы «ураганов» разочарована последними действиями боссов клуба: «Тот факт, что мы позволили Даги Хэмилтону уйти и обменяли Алекса Недельковича, заставил меня серьёзно усомниться в способности нашего руководства принимать решения и строить команду, готовую выиграть кубок».

«Я был доволен долгосрочными планами нашего руководства – на Дона (Уодделла, генменеджера «Каролины». — Прим. «Чемпионата») уповаем – до этого межсезонья. Надеюсь, в итоге всё это сработает, но пока многие действия выглядят скупыми, недальновидными и просто сомнительными», — приводятся слова анонимных болельщиков «Харрикейнз».

Однако последняя крупная новость из стана «ураганов» наверняка улучшила настроение всем поклонникам команды: клуб наконец-таки договорился о подписании нового контракта с Андреем Свечниковым, дав возможность болельщикам вздохнуть с облегчением после долгого ожидания.

За три года в Роли выбранный под вторым номером на драфте-2019 «Mista Svechnikov», как его очень любит называть также продливший контракт с «Каролиной» Джордан Мартинук, успел набрать в общей сложности 160 очков, что является третьим результатом в команде после Себастьяна Ахо (241) и Теуво Терявяйнена (175), заметно превосходящих россиянина и по игровому времени. При этом статистика результативных баллов не отражает в полной мере влияния Андрея на игру команды и его способностей в созидании, которые были хорошо заметны в недавнем плей-офф.

По информации NBC Sports, при переговорах о новом соглашении представители Свечникова ориентировались на контракт Ахо, подписанный им два года назад. Финн получает среднюю зарплату $ 8,46 млн в год, но не стоит забывать, что такие деньги в «Харрикейнз» ему платят во многом из-за оффершита от «Монреаля», попытавшегося перехватить игрока у «ураганов», которым не оставалось ничего, кроме как повторить предложение «Канадиенс». Возможно, об этом подумал и агент россиянина и не стал завышать запросы, поэтому Свечников будет зарабатывать меньше Себастьяна.

Однако контракт Андрея из-за его длины – в отличие от Ахо, подписавшего контракт на пять лет, новый договор Свечникова рассчитан на восемь сезонов – стал самым крупным в истории «ураганов». За время его действия 21-летний нападающий получит $ 62 млн – в среднем $ 7,75 млн в год.

Интересна и структура соглашения. К примеру, большую часть зарплаты за первый год ($ 6 млн) составит подписной бонус в размере $ 4 000 037. Допустим, с $ 4 млн всё понятно, но почему туда входят ещё $ 37? Такой необычный ход объясняется тем, что именно под 37-м номером Андрей играет в составе «Харрикейнз». «Наверное, я просто отдам эти деньги своим родителям, семье», — ответил Свечников на вопрос о том, как распорядится бонусом.

Самый большой доход — $ 10 млн – будет у Андрея в сезоне-2025/2026. Тогда же и начнёт действовать частичный запрет на обмен. В списке команд, в которые могут отправить Свечникова, будут значиться всего 10 клубов. Новый контракт россиянина – большая победа для руководства «Каролины». За относительно скромную (с учётом потенциала Андрея, предстоящего повышения потолка зарплат и контрактов других игроков лиги) сумму на ближайшие восемь лет «ураганы» получают хоккеиста, который ещё не вышел на пик карьеры и лучшие годы проведёт именно в их составе.

Как отметил сам Свечников, он хотел остаться в «Харрикейнз», и это наверняка помогло прийти к соглашению на очень удобных условиях для клуба, который сэкономил $ 1-2 млн в год на будущие улучшения команды.

При этом все в руководстве «ураганов», включая генменеджера Дона Уодделла, уверены, что в будущем Андрей, который уже является едва ли не лучшим созидателем атак «Каролины», будет играть ещё большую роль: «Андрей — один из краеугольных камней всей нашей франшизы, и мы рады, что удалось его оставить у себя на столь длительное время. Он — одна из самых стремительно развивающихся звёзд в нашем виде спорта. В этом десятилетии, надеемся, он поможет «Каролине» одержать победу в Кубке Стэнли».