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Олимпиада-2020

Кто выиграет матч за Кубок Открытия КХЛ?

Чемпионат.comиещё 2
3 часа назад

Сегодня, 1 сентября, на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» состоится матч за Кубок Открытия Континентальной хоккейной лиги между омским «Авангардом» и ЦСКА. Начало встречи — в 19:00 мск.

Кто выиграет матч за Кубок Открытия КХЛ?
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Последний раз эти команды встречались в финале Кубка Гагарина — 2021. Тогда «Авангард» обыграл ЦСКА в шести матчах, а решающую шайбу забросил нападающий Сергей Толчинский, который был признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ. Прошлый финал стал первым в истории КХЛ, когда два раза подряд в нём играли одни и те же команды. ЦСКА и «Авангард» встречались друг с другом в финале сезона-2018/2019, когда армейцы в первый раз стали обладателями Кубка Гагарина. Сезон-2019/2020 КХЛ не был завершён из-за пандемии коронавируса.

«Чемпионат» предлагает вам поучаствовать в опросе: «Кто выиграет матч за Кубок Открытия КХЛ?»

Хоккей,Сергей Толчинский,ЦСКА,ХК Авангард,
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