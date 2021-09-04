СКА обыграл «Локомотив» в серии буллитов

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербургский СКА одержал победу над ярославским «Локомотивом».
Основное время встречи и овертайм завершились со счётом 3:3. В серии буллитов точнее оказались игроки команды гостей.
В составе победителей шайбы забрасывали Василий Токранов, Йоонас Кемппайнен и Марат Хуснутдинов. За ярославскую команду отличились Денис Алексеев, Егор Аверин и Алексей Марченко.
В серии буллитов СКА победил со счётом 3:1. Решающий буллит забросил Кирилл Марченко.