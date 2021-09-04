СКА обыграл «Локомотив» в серии буллитов

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербургский СКА одержал победу над ярославским «Локомотивом» .

Основное время встречи и овертайм завершились со счётом 3:3. В серии буллитов точнее оказались игроки команды гостей.