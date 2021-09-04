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СКА обыграл «Локомотив» в серии буллитов

RT на русскомиещё 5
3 часа назад

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербургский СКА одержал победу над ярославским «Локомотивом».

СКА обыграл «Локомотив» в серии буллитов
Фото: TwitterTwitter

Основное время встречи и овертайм завершились со счётом 3:3. В серии буллитов точнее оказались игроки команды гостей.

В составе победителей шайбы забрасывали Василий Токранов, Йоонас Кемппайнен и Марат Хуснутдинов. За ярославскую команду отличились Денис Алексеев, Егор Аверин и Алексей Марченко.

В серии буллитов СКА победил со счётом 3:1. Решающий буллит забросил Кирилл Марченко.

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