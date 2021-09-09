Анисимов подписал пробный контракт с «Колорадо»

Российский форвард проведет две недели в тренировочном лагере «Эвеланш».

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Клуб НХЛ «Колорадо Эвеланш» подписал пробный контракт с российским нападающим Артемом Анисимовым. Об этом сообщает CapFriendly.

Отмечается, что форвард присоединится к «Эвеланш» через пару недель в тренировочном лагере. Если россиянином впечатлит «Колорадо», то с ним могут заключить полноценный контракт.

Напомним, что в минувшем сезоне Анисимов провел 19 матчей за «Оттаву Сенаторз» и набрал девять (2+7) очков.