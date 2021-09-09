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Анисимов подписал пробный контракт с «Колорадо»

Советский спортиещё 2
59 минут назад

Российский форвард проведет две недели в тренировочном лагере «Эвеланш».

Анисимов подписал пробный контракт с «Колорадо»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Клуб НХЛ «Колорадо Эвеланш» подписал пробный контракт с российским нападающим Артемом Анисимовым. Об этом сообщает CapFriendly.

Отмечается, что форвард присоединится к «Эвеланш» через пару недель в тренировочном лагере. Если россиянином впечатлит «Колорадо», то с ним могут заключить полноценный контракт.

Напомним, что в минувшем сезоне Анисимов провел 19 матчей за «Оттаву Сенаторз» и набрал девять (2+7) очков.

Ранее Анисимов также выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Коламбус» и «Чикаго». Всего в регулярном чемпионате НХЛ Артем провел 771 матч, где набрал 376 (180+196) очков. В Кубке Стэнли у Анисимова 17 (8+9) очков.

Хоккей,Артем Анисимов,
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