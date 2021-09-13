Российские хоккеисты устроили массовую драку

Матч регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) между московским «Динамо» и череповецким «Алмазом» завершился массовой дракой на льду. Видеозапись инцидента МХЛ разместила в своем твиттер-аккаунте.
За 16 секунд до окончания матча при счете 4:3 в пользу «Динамо» на площадке произошла потасовка между двумя игроками, которую пришлось разнимать членам судейской бригады. За пять секунд до финального свистка на льду началась еще одна драка, а затем еще несколько.
В общей сложности «Динамо» и «Алмаз» заработали на двоих 215 штрафных минут.
В мае хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз» побили рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству драк в начале матча - за первые пять минут они сошлись в бою на кулаках шесть раз и получили за первый период в сумме 100 минут штрафа.