Российские хоккеисты устроили массовую драку

Матч регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) между московским «Динамо» и череповецким «Алмазом» завершился массовой дракой на льду. Видеозапись инцидента МХЛ разместила в своем твиттер-аккаунте.

Фото: РИА Новости РИА Новости

За 16 секунд до окончания матча при счете 4:3 в пользу «Динамо» на площадке произошла потасовка между двумя игроками, которую пришлось разнимать членам судейской бригады. За пять секунд до финального свистка на льду началась еще одна драка, а затем еще несколько.

В общей сложности «Динамо» и «Алмаз» заработали на двоих 215 штрафных минут.

Концовочка матча закипела: 215 штрафных минут заработали на двоих московское «Динамо» и «Алмаз»

#ЛигаСильных pic.twitter.com/Pz5FYFDCZy— Молодежная Хоккейная Лига (@MHL_rus) September 13, 2021