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Российские хоккеисты устроили массовую драку на льду

Вероника Полынина
1 час назад

Матч регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) между московским «Динамо» и череповецким «Алмазом» завершился массовой дракой на льду. Видеозапись инцидента МХЛ разместила в своем твиттер-аккаунте.

Российские хоккеисты устроили массовую драку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

За 16 секунд до окончания матча при счете 4:3 в пользу «Динамо» на площадке произошла потасовка между двумя игроками, которую пришлось разнимать членам судейской бригады. За пять секунд до финального свистка на льду началась еще одна драка, а затем еще несколько.

В общей сложности «Динамо» и «Алмаз» заработали на двоих 215 штрафных минут.

В мае хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз» побили рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству драк в начале матча - за первые пять минут они сошлись в бою на кулаках шесть раз и получили за первый период в сумме 100 минут штрафа.

Хоккей,Динамо,
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