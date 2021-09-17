В НХЛ рассказали о желании провести матч «Вашингтона» в России

«Можно ждать каких-то мероприятий НХЛ в России? Это одна из тем, которые открыты для обсуждения. Пару лет назад, еще до пандемии мы рассматривали возможность привезти в Россию «Вашингтон Кэпиталз». Полагаю, вскоре будет шанс вернуться к этому вопросу. Будут это матчи против команд КХЛ или что-то другое, мы пока не определились. У нас есть опыт встречи «Каролины» с одной из команд КХЛ, которую «Харрикейнз» рассматривали как предсезонную игру и выставили молодежь, а их соперник воспринял куда более серьезно. Так что надо подумать о формате, но это действительно идея, которая нас занимает», — цитирует Дэйли официальный сайт НХЛ.