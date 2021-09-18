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"Металлург" одержал четвертую победу подряд в Континентальной хоккейной лиге

ТАССиещё 5
4 часа назад

Магнитогорский "Металлург" со счетом 6:2 обыграл хабаровский "Амур" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Хабаровске.

«Металлург» крупно обыграл «Амур» в КХЛ
Фото: ТАССТАСС

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Анатолий Никонцев (25-я минута), Николай Голдобин (29, 34), Брэндан Лайпсик (37), Архип Неколенко (37) и Семен Кошелев (44). У проигравших отличились Михал Йордан (17) и Сергей Терещенко (18).

"Металлург" одержал четвертую победу подряд и выиграл шестую из семи встреч в нынешнем регулярном чемпионате. Команда из Магнитогорска набрала 12 очков и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. "Амур" потерпел шестое поражение в семи матчах и с тремя очками располагается на последней, 12-й строчке в таблице конференции.

В следующем матче "Металлург" 20 сентября на выезде сыграет с "Адмиралом" из Владивостока. "Амур" 21 сентября в гостях встретится с петербургским СКА.

Хоккей,Семен Кошелев,Николай Голдобин,Михал Йордан,Анатолий Никонцев,Архип Неколенко,Сергей Терещенко,СКА,Металлург,ХК Амур,
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