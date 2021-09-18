«Металлург» крупно обыграл «Амур» в КХЛ

"Металлург" одержал четвертую победу подряд и выиграл шестую из семи встреч в нынешнем регулярном чемпионате. Команда из Магнитогорска набрала 12 очков и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. "Амур" потерпел шестое поражение в семи матчах и с тремя очками располагается на последней, 12-й строчке в таблице конференции.