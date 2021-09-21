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Хартли: поздравляю с днём рождения главного болельщика «Авангарда» Александра Кожевникова

Чемпионат.comиещё 3
2 часа назад

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли после матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (4:0) поздравил Александра Кожевникова с днём рождения. Двукратный олимпийский чемпион считается главным критиком наставника омичей.

Хартли: поздравляю с днём рождения главного болельщика «Авангарда» Александра Кожевникова
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Прежде всего хочу поздравить с днём рождения главного фаната и болельщика «Авангарда» Александра Кожевникова. Александр, с днём рождения! Что касается матча, то мы здорово сегодня действовали, забросили четыре шайбы. Второй матч подряд я вижу, как наша команда проявляет волю к победе, как здорово действуют наши спецбригады. Горжусь всей нашей командой, великолепные действия голкипера Демченко, классная победа», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ омский «Авангард» обыграл «Спартак». Встреча проходила на стадионе «Мегаспорт» в Москве и завершилась со счётом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Боба Хартли.

Хоккей,Боб Хартли,Александр Кожевников,ХК Авангард,Спартак,
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