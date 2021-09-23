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Овечкин рассказал об адаптации к жизни в США

Lenta.ru
1 час назад

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин вспомнил о том, как адаптировался к жизни в США. Интервью со спортсменом опубликовал ОК!

Овечкин рассказал об адаптации к жизни в США
Фото:  Patrick McDermott / Getty Images Patrick McDermott / Getty Images

По словам спортсмена, сразу после переезда за океан клуб выделил ему персонального помощника, который консультировал по всем вопросам. Кроме того, Овечкину помог соотечественник Дайнюс Зубрус, который ходил с игроком по магазинам, ресторанам, и рассказывал, как вести себя на деловых встречах.

17 сентября форвард «Питтсбург Пингвинс» Сидни Кросби высоко оценил шансы Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярном чемпионате. Канадец забросил 894 шайбы, в активе россиянина 730 голов.

Овечкин стал хоккеистом «Вашингтона» в 2005 году. С тех пор он девять раз становился лучшим снайпером регулярного чемпионата, а в 2018 году завоевал Кубок Стэнли.

Хоккей,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,
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