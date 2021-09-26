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Украинский хоккеист показал жестом темнокожему американцу, что почистил и съел банан

Газета.Ru
30 минут назад

Во время матча "Кременчук" - "Донбасс" в рамках Украинской хоккейной лиги разгорелся расистский скандал. Об этом сообщает "Страна.ua".

В украинском хоккее разгорелся расистский скандал
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На 36-й минуте матча после обычной потасовки украинский нападающий "Кременчука" Андрей Денискин изобразил руками, будто он почистил и съел банан. Этот жест был обращен к 24-летнему темнокожему американскому хоккеисту Джейлену Смереку, выступающему за донецкий клуб.

Денискин за этот жест получил дисциплинарный штраф, а также был удален с площадки до конца матча. Против нападающего "Кременчука" будет открыто дисциплинарное дело.

Ранее бывший футболист московского "Динамо" Шарль Каборе высказался о проблеме расизма в России.

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"Что касается расизма, то в России его не больше, чем в Англии или Франции. В каждой стране есть люди, которые ничего не соображают. Нельзя судить миллионы людей по нескольким идиотам", — сказал Каборе.

Футболист выступал за краснодарскую "Кубань", "Краснодар" и московское "Динамо". В составе французского "Марселя" он стал чемпионом Франции сезона-2009/10.