В украинском хоккее разгорелся расистский скандал

Во время матча "Кременчук" - "Донбасс" в рамках Украинской хоккейной лиги разгорелся расистский скандал. Об этом сообщает "Страна.ua".
На 36-й минуте матча после обычной потасовки украинский нападающий "Кременчука" Андрей Денискин изобразил руками, будто он почистил и съел банан. Этот жест был обращен к 24-летнему темнокожему американскому хоккеисту Джейлену Смереку, выступающему за донецкий клуб.
Денискин за этот жест получил дисциплинарный штраф, а также был удален с площадки до конца матча. Против нападающего "Кременчука" будет открыто дисциплинарное дело.
Ранее бывший футболист московского "Динамо" Шарль Каборе высказался о проблеме расизма в России.
"Что касается расизма, то в России его не больше, чем в Англии или Франции. В каждой стране есть люди, которые ничего не соображают. Нельзя судить миллионы людей по нескольким идиотам", — сказал Каборе.
Футболист выступал за краснодарскую "Кубань", "Краснодар" и московское "Динамо". В составе французского "Марселя" он стал чемпионом Франции сезона-2009/10.