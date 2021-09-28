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Алексей Жамнов утверждён главным тренером сборной России по хоккею на Олимпийских играх

Чемпионат.comиещё 8
2 часа назад

Алексей Жамнов назначен главным тренером сборной России на Олимпийских играх, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России.

Назначен новый тренер сборной России по хоккею
Фото:  «ЧЕМПИОНАТ» «ЧЕМПИОНАТ»

Напомним, ранее президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что российскую команду повезёт в Пекин Олег Знарок, однако накануне Третьяк отказался от своих слов, сообщив, что контракт с тренером ещё не подписан.

С конца сентября 2006 года до 30 ноября 2012 года Жамнов работал генеральным менеджером клуба «Витязь» (Чехов), затем с 1 декабря 2012 года до конца весны 2015 года — на аналогичной позиции в мытищинском «Атланте». По завершении сезона-2014/2015 «Атлант» был расформирован по финансовым причинам, а Жамнов стал первым вице-президентом и генеральным менеджером возрождённого «Спартака». В этом году Жамнов покинул свою должность в московском клубе, заняв пост руководителя академии красно-белых.

Третьяк: Федерация хоккея России еще не подписала контракт со Знарком

В тренерском штабе сборной России Жамнов работал на Кубке мира 2016 года и Олимпиаде 2018 года в качестве ассистента Олега Знарка.

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