«Сан-Хосе» обыграл «Анахайм» в товарищеском матче

В предсезонном матче «Сан-Хосе Шаркс» на выезде обыграл «Анахайм Дакс» со счётом 3:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райан Меркли, Джеффри Вил и Кевин Лабанк. Российский защитник «Шаркс» Артемий Князев за 18.09 на площадке сделал результативную передачу, совершил три броска по воротам и заработал показатель полезности «+1».

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В составе «Анахайма» единственный гол забил Бенуа-Оливье Гро. Российский форвард Александр Волков за 18.00 на льду один раз бросил по воротам, его показатель полезности составил «0».