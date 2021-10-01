На украденные деньги Радулова покупались акции кипрских компаний

По данным источника, дело хищения денежных средств Радулова «Транснациональном банком» 29 сентября стали рассматривать в том числе по уголовной статье «Отмывание денежных средств группой лиц в особо крупном размере».

Напомним, что Радулов вносил свою зарплату в данное финансовое учреждение по совету своего друга председателя совета директоров «Транснационального банка» Сергея Кононова. После того, как у банка отозвали лицензию выяснилось, что Кононов распоряжался деньгами форварда как своими.