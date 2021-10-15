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Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин получил травму

Чемпионат.comиещё 3
1 час назад

Нападающий Валерий Ничушкин не сможет помочь «Колорадо Эвеланш» в ближайшее время, сообщает североамериканский журналист Петер Бауф на своей странице в «Твиттере». Отмечается, что российский хоккеист выбыл из строя на несколько недель из-за травмы верхней части тела. В этом сезоне Ничушкин сыграл один матч — с «Чикаго Блэкхоукс». 26-летний российский форвард «лавин» провёл на льду 14 минут и 16 секунд и отметился результативной передачей, заработав показатель полезности «0».

Напомним, в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал на своём льду «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой хозяев – 4:2.

Хоккей,Валерий Ничушкин,
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