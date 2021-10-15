Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин получил травму

Нападающий Валерий Ничушкин не сможет помочь «Колорадо Эвеланш» в ближайшее время, сообщает североамериканский журналист Петер Бауф на своей странице в «Твиттере». Отмечается, что российский хоккеист выбыл из строя на несколько недель из-за травмы верхней части тела. В этом сезоне Ничушкин сыграл один матч — с «Чикаго Блэкхоукс». 26-летний российский форвард «лавин» провёл на льду 14 минут и 16 секунд и отметился результативной передачей, заработав показатель полезности «0».