Хоккеист Рылов покинул московский "Спартак"

Рылов выступал за "Спартак" с мая 2019 года, всего он провел за клуб 125 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ, в которых набрал 56 (11 шайб + 45 результативных передач) очков. В разное время Рылов выступал за московское "Динамо" , ЦСКА , нижнекамский "Нефтехимик", казанский "Ак Барс" и магнитогорский "Металлург" .

Защитник является чемпионом России по хоккею сезона-2004/05, также в его активе победа в Кубке Шпенглера (2008). В составе молодежной сборной России он стал серебряным призером чемпионата мира 2005 года. В том же году он был признан лучшим новичком сезона в чемпионате России.