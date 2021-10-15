Чемпион мира Николишин рассказал о разборках с бандитами

Чемпион мира и бронзовый призер Олимпийских игр 2002 года Андрей Николишин рассказал о конфликте с бандитами в 90-е годы. В эфире Youtube-канала «Комент. Шоу» хоккеист отметил, что история больше походила на кинокомедию.
«Я получил квартиру и в ней нужен был ремонт. Вместе с супругой мы нашли магазин с плиткой для ванны, купили ее и, загрузив в багажник машины, поехали домой. А по пути на перекрестке попали в аварию. Из второй машины, попавшей в ДТП, выскочил мужчина, мы с ним немного порамсили на дороге и все. Он быстро прыгнул в свой автомобиль и уехал, а я остался ждать сотрудников ДПС. Объяснил им ситуацию и меня отпустили», — рассказал Николишин.
По словам хоккеиста, второй участник ДТП во время короткой перепалки угрожал ему, обещав найти и прибить.
«Приехал я домой — тут же сразу благодетели вокруг стали вырастать, мои школьные друзья: "Слушай, у нас тут пацаны во дворе, они разберутся, подъедут и порешают все». Подъехали. Сначала одни, потом вторые и говорят: "С этими не рамси, давай с нами, а если нет, то мы тебе ноги поломаем битой". И понеслось. В общем, из-за аварии у меня началась вот такая катавасия, причем я никого не просил ни о чем».
В итоге Николишин определился с «помощниками», которые подошли к нему и сказали: «Слушай, мы тебе поможем, закроем все, но за это ты нам должен две восьмерки «Жигули» или 15000 долларов».
«Ничего себе помощь, подумал я. Причем они узнали, что у меня уже контракт подписан. Поняв, что дело катится не в то направление абсолютно, решил обратиться к Александру Стеблеву (на тот момент президенту "Динамо")».
Он дал номер телефона.
«Ко мне приехал РУБОП и еще какая-то силовая структура. Они сидели два дня в засаде у меня дома. Семью я тогда вывез за пределы Москвы и ждал вместе с силовиками, когда ко мне придут "помощники". Приехали два парня, один остался в машине, а второй пошел в квартиру. Его силовики сразу скрутили в подъезде, а второй когда прочухал, рванул. И дальше началось самое смешное».
По словам Николишина, силовые структуры обложили все места отступления от его дома.
«Но у наших доблестных органов не завелась машина, поэтому в одном месте они не смогли перегородить дорогу. Парень рванул в Бирюлево-Товарная, оставил там автомобиль и затерялся в толпе. Бригада, у которой не завелась машина, кинулась за ним. Выловили они какого-то парня в автобусе и приволокли ко мне на опознание, а я говорю, что это не тот. По словам задержанного, он просто на работу ехал. Там реально такая кинокомедия была», — заключил Николишин.