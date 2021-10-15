Чемпион мира Николишин рассказал о разборках с бандитами

«Приехал я домой — тут же сразу благодетели вокруг стали вырастать, мои школьные друзья: "Слушай, у нас тут пацаны во дворе, они разберутся, подъедут и порешают все». Подъехали. Сначала одни, потом вторые и говорят: "С этими не рамси, давай с нами, а если нет, то мы тебе ноги поломаем битой". И понеслось. В общем, из-за аварии у меня началась вот такая катавасия, причем я никого не просил ни о чем».