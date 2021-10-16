Капризов сделал голевую передачу в первом матче сезона

В Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Анахайм Дакс» на своём льду уступил «Миннесоте Уайлд» со счётом 1:2.

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В составе хозяев отличился Якоб Сильверберг. За «Миннесоту» забрасывали Кевин Фиала и Маркус Фолиньо, отличившийся за восемь секунд до конца основного времени.

Российский нападающий «дикарей» Кирилл Капризов провёл на льду 20 минут и 9 секунд, отдал результативную передачу и заработал показатель полезности «0». Защитник «Уайлд» Дмитрий Куликов за 15 минут и 47 секунд не набрал очков, совершил три блока, один перехват и применил один силовой приём.