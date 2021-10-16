Подколзин забросил дебютную шайбу в НХЛ

Российский форвард «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин забросил шайбу в своем дебютном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает газета «Известия».
Подколзин отличился на 23-й минуте игры против «Филадельфии Флайерз».
20-летний россиянин подписал контракт с клубом НХЛ в конце мая. Документ рассчитан на три года. Он был выбран «Ванкувером» на драфте 2019 года под номером 10.
Подколзин является воспитанником петербургского СКА. В Континентальной хоккейной лиге он сыграл восемь матчей и забил в них 14 шайб. В составе молодежной сборной России по хоккею форвард стал бронзовым призером чемпионата мира – 2019.