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Ковальчук будет генменеджером сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине

ТАСС
1 час назад

Олимпийский чемпион и бронзовый призер Игр, финалист Кубка Стэнли и трехкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Ковальчук будет генеральным менеджером сборной России на Играх 2022 года в Пекине. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал главный тренер сборной России Алексей Жамнов.

Ковальчук стал генеральным менеджером сборной России на ОИ-2022
Фото: ТАССТАСС

"Генменеджером на этот цикл будет Илья Ковальчук", - сказал Жамнов.

"У меня с Ильей был долгий разговор, плюс он знает ребят, которые непосредственно играют в Национальной хоккейной лиге, - отметил специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам, двукратный олимпийский призер Павел Буре. - Илья сконцентрируется на работе менеджера сборной, как сложится его карьера, я не знаю".

Ковальчуку 38 лет, он является воспитанником "Спартака", в 2001 году был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под первым номером клубом "Атланта". Форвард является олимпийским чемпионом 2018 года и двукратным чемпионом мира (2008, 2009), в 2012 году российский нападающий дошел до финала Кубка Стэнли с "Нью-Джерси". Всего Ковальчук провел в НХЛ 926 матчей, в которых забросил 443 шайбы и отдал 433 результативные передачи. В 2021 году Ковальчук стал обладателем Кубка Гагарина в составе омского "Авангарда", также в Континентальной хоккейной лиге Ковальчук побеждал будучи игроком санкт-петербургского СКА.Мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет в Пекине с 9 по 20 февраля.

Хоккей,Алексей Жамнов,Павел Буре,Илья Ковальчук,СБОРНАЯ РОССИИ,ХК Авангард,Спартак,ИТАР-ТАСС,
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