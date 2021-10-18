Овечкина признали второй звездой недели в НХЛ

Российский форвард клуба "Вашингтон" Александр Овечкин признан второй звездой первой недели нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Россиянин набрал 5 очков (3+2) в двух матчах, 14 октября Овечкин оформил дубль в ворота "Нью-Йорк Рейнджерс" (5:1) в первом матче сезона и вышел на чистое пятое место по количеству шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, обойдя Марселя Дионна, россиянин забросил 732 шайбы, в активе канадца 731 гол. Во втором матче против действующего обладателя Кубка Стэнли "Тампы" (1:2, в овертайме) россиянин вновь отметился заброшенной шайбой.