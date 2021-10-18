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Овечкина признали второй звездой недели в НХЛ

ТАСС
1 час назад

Российский форвард клуба "Вашингтон" Александр Овечкин признан второй звездой первой недели нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Овечкина признали второй звездой недели в НХЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Россиянин набрал 5 очков (3+2) в двух матчах, 14 октября Овечкин оформил дубль в ворота "Нью-Йорк Рейнджерс" (5:1) в первом матче сезона и вышел на чистое пятое место по количеству шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, обойдя Марселя Дионна, россиянин забросил 732 шайбы, в активе канадца 731 гол. Во втором матче против действующего обладателя Кубка Стэнли "Тампы" (1:2, в овертайме) россиянин вновь отметился заброшенной шайбой.

Первой звездой недели признан словенский нападающий "Лос-Анджелеса" Анже Копитар, на счету которого 7 очков (4+3) в матчах против "Лас-Вегаса" (6:2) и Миннесоты (2:3), третьей - канадский форвард "Тампы" Стивен Стэмкос, набравший 7 очков (3+4) в играх против "Питтсбурга" (2:6), "Детройта" (7:6, в овертайме) и "Вашингтона" (2:1).

Хоккей,Стивен Стэмкос,Александр Овечкин,
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