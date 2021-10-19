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Российского хоккеиста удалили с площадки за удар соперника головой в матче НХЛ

Газета.Ruиещё 5
2 часа назад

Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Павел Бучневич получил матч-штраф во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Аризоны Койотс" (7:4).

Российский хоккеист ударил соперника головой в матче НХЛ
Фото: Eric Hartline/USA TODAY SPORTSEric Hartline/USA TODAY SPORTS

Бучневич ударил головой хоккеиста "Аризоны" Лоусона Крауза. Сам Крауз получил две минуты штрафа за удар соперника клюшкой. До этого 26-летний россиянин отметился заброшенной шайбой, которая стала для нападающего первой за "блюзменов" в НХЛ.

"Сент Луис" располагается на первом месте в Западной конференции, имея в активе четыре очка. "Аризона" занимает 14-е место на Западе, набрав лишь один балл. Для "Сент-Луиса" это вторая игра в сезоне, в предыдущей встрече "Блюз" обыграли "Колорадо Эвеланш" со счетом 5:3. Бучневич в этом матче отметился результативной передачей.

"Аризона" провела третий матч в сезоне, ранее "Койотс" потерпели два выездных поражения – от "Коламбус Блю Джекетс" со счетом 2:8 и от "Баффало Сэйбрз" - 1:2 (Б). В прошлом сезоне Бучневич выступал за "Нью-Йорк Рейнджерс". На его счету 48 (20+28) очков в 54 матчах.

Ранее сообщалось, что российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Клим Костин отличился дважды с интервалом в 47 секунд в матче против "Аризоны Койотс".

Хоккей,Клим Костин,Павел Бучневич,
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