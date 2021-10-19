Российский хоккеист ударил соперника головой в матче НХЛ

Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Павел Бучневич получил матч-штраф во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Аризоны Койотс" (7:4).

Фото: Eric Hartline/USA TODAY SPORTS Eric Hartline/USA TODAY SPORTS

Бучневич ударил головой хоккеиста "Аризоны" Лоусона Крауза. Сам Крауз получил две минуты штрафа за удар соперника клюшкой. До этого 26-летний россиянин отметился заброшенной шайбой, которая стала для нападающего первой за "блюзменов" в НХЛ.

"Сент Луис" располагается на первом месте в Западной конференции, имея в активе четыре очка. "Аризона" занимает 14-е место на Западе, набрав лишь один балл. Для "Сент-Луиса" это вторая игра в сезоне, в предыдущей встрече "Блюз" обыграли "Колорадо Эвеланш" со счетом 5:3. Бучневич в этом матче отметился результативной передачей.

"Аризона" провела третий матч в сезоне, ранее "Койотс" потерпели два выездных поражения – от "Коламбус Блю Джекетс" со счетом 2:8 и от "Баффало Сэйбрз" - 1:2 (Б). В прошлом сезоне Бучневич выступал за "Нью-Йорк Рейнджерс". На его счету 48 (20+28) очков в 54 матчах.