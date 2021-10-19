Российский нападающий «Сет-Луис Блюз» Павел Бучневич получил матч-штраф после драки во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Аризона Койотс». Видео инцидента опубликовано на канале SPORTSNET в YouTube.

Игрока выгнали с площадки за удар головой нападающего «Койотс» Лоусона Крауза. При этом канадец получил две минуты штрафа за то, что ударил россиянина клюшкой.

Встреча прошла в ночь на вторник, 19 октября, и завершилась со счетом 7:4 в пользу «Сент-Луиса». Бучневич до удаления успел отметиться заброшенной шайбой.