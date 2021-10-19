Владивостокский «Адмирал» обыграл на выезде ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра, которая прошла в Ярославле, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев льда.

В составе «Локомотива» отличился Павел Красковский (37-я).

«Адмирал» прервал четырёхматчевую победную серию ярославского клуба. Для команды из Владивостока эта победа стала первой в последних пяти матчах.