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«Адмирал» прервал четырёхматчевую победную серию «Локомотива» в КХЛ

RT на русскомиещё 3
2 часа назад

Владивостокский «Адмирал» обыграл на выезде ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра, которая прошла в Ярославле, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев льда.

У «Адмирала» шайбы забросили Вячеслав Ушенин (20-я минута), Евгений Грачёв (23-я) и Александр Шевченко (59-я).

В составе «Локомотива» отличился Павел Красковский (37-я).

«Адмирал» прервал четырёхматчевую победную серию ярославского клуба. Для команды из Владивостока эта победа стала первой в последних пяти матчах.

Ранее сообщалось, что «Трактор» прервал серию из восьми побед в КХЛ.

Хоккей,Евгений Грачев,Павел Красковский,Александр Шевченко,Вячеслав Ушенин,ХК Трактор,Локомотив,
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