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Нападающий "Сент-Луиса" Тарасенко признан второй звездой дня в НХЛ

ТАССиещё 1
3 часа назад

Российский форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко стал второй звездой прошедшего игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Тарасенко признан второй звездой дня в НХЛ
Фото: © AP Photo/David Becker© AP Photo/David Becker

В четверг "Сент-Луис" в гостевом матче победил "Вегас" (3:1), Тарасенко стал автором победной шайбы. Всего в активе 29-летнего форварда 2 очка (1 шайба + 1 передача) в трех матчах.

Первой звездой дня признан форвард "Филадельфии" Кэм Аткинсон, оформивший дубль в домашнем матче против "Бостона" (6:3). Третьей звездой стал партнер Аткинсона по команде Джоэль Фараби, он забросил одну шайбу и отдал результативную передачу.

Хоккей,Кэм Аткинсон,Владимир Тарасенко,
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