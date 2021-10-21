Тарасенко признан второй звездой дня в НХЛ

Российский форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко стал второй звездой прошедшего игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Фото: © AP Photo/David Becker © AP Photo/David Becker

В четверг "Сент-Луис" в гостевом матче победил "Вегас" (3:1), Тарасенко стал автором победной шайбы. Всего в активе 29-летнего форварда 2 очка (1 шайба + 1 передача) в трех матчах.