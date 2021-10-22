Овечкин установил новое достижение в НХЛ

Овечкин отдал голевые передачи на Кузнецова и Орлова и принес "Вашингтону" победу

Фото: Washington Capitals/Instagram Washington Capitals/Instagram

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче против «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1) отдал голевые передачи на россиян Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова и поднялся в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, обогнав двух знаменитых канадцев Жильбера Перро и Пьера Тарджона. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 30 бросков из 31-го в матче против «Колорадо» (4:1) и добрался до важной вехи в карьере — 300 побед в Национальной хоккейной лиге.

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«Нью-Джерси Дэвилз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 1:4

О том, сможет ли Александр Овечкин побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в Национальной хоккейной лиге (894), в последние годы не говорит только ленивый. Российский нападающий эти разговоры только подогревает — новый сезон регулярного чемпионата НХЛ форвард начал ударно и забросил четыре шайбы в первых трех матчах: на его счету сейчас 734 гола. В последней на данный момент игре, которую «Вашингтон Кэпиталз» провел против «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1), Овечкин забить не смог, однако без очков со льда не ушел, оформив ассистентский дубль.

Сначала Овечкин отличился в паре с другим россиянином Евгением Кузнецовым. Вместе они разыграли классную комбинацию, заставил голкипера соперника Скотта Уэджвуда отразить шайбу перед собой, чем воспользовался третий российский игрок — Дмитрий Орлов. Защитник подхватил шайбу и поразил ворота, тем самым оформив свой первый гол в этом сезоне.

Во втором периоде Овечкин выиграл борьбу за шайбу у нападающего «Нью-Джерси» Томаша Татара и отдал пас на Кузнецова, однако в этот момент бросок Евгения был заблокирован. Но уже в третьем периоде российская связка вновь сработала — от Овечкина шайба опять досталась Кузнецову, игрок «Нью-Джерси» неудачно попытался сыграть на перехвате, что и позволило россиянину спокойно оформить гол, а Ови — записать на свой счет второй ассист.

Две голевые передачи позволили Александру Великому набрать сумасшедшие 1328 (734 голов + 594 передач) очков в 1201 матче в лиге за карьеру. По этому показателю российский нападающий вышел на 32-е место в истории НХЛ, обойдя легендарных канадцев — Жильбера Перро, у которого также 1326 очков, и Пьера Тарджона (1327). До 31-го места, которое занимает Майк Гартнер, российскому нападающему нужно набрать еще семь очков, что с его результативностью в нынешнем сезоне не станет проблемой. Лидером по очкам в истории НХЛ является Гретцки, который набрал 2857 (894+1963) баллов в 1487 матчах.

Возвращаясь к матчу против «Нью-Джерси»: Орлов и Кузнецов были признаны второй и третьей звездами этой встречи соответственно. Возглавил список лучших форвард «Вашингтона» Даниэль Спронг, отметившийся голом и передачей.

«Монреаль Канадиенс» — «Каролина Харрикейнз» — 1:4

Одним из творцов победы «Каролины» стал российский нападающий Андрей Свечников. На 23-й минуте поединка он забросил вторую шайбу своей команды, умело воспользовавшись передачами Мартина Нечаса и Винсента Трочека. Это позволило россиянину по итогам матча стать второй звездой. Звание лучшего игрока досталось Себастьяну Ахо, который забросил две шайбы и сделал результативную передачу. Тройку лучших замкнул вратарь «Каролины» Фредерик Андерсен, отразивший 27 бросков из 28.

«Флорида Пантерз» — «Колорадо Эвеланш» — 4:1

Еще одним героем прошедшего дня в НХЛ стал российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский. Его команда обыграла «Колорадо» со счетом 4:1, а вратарь сумел отразить 30 бросков по своим воротам из 31. По итогам встречи россиянин был признан первой звездой поединка, однако это не самое важное в этом матче для него.

Эта победа стала для Бобровского 300-й в Национальной хоккейной лиге.

Чтобы достигнуть такого результата, вратарю потребовалось провести 541 матч в регулярных чемпионатах. Быстрее Бобровского до отметки в 300 побед в Национальной хоккейной лиге добрался только один голкипер — Жак Плант сделал это за 521 матч. Сам Бобровский признался, что для него эта отметка имеет большое значение.

«Определенно, эта веха для меня что-то значит. Мне посчастливилось выступать с великими игроками — с великими защитниками и великими нападающими, вообще играть в великих командах. Я благодарен им всем за эту веху. И я получил удовольствие от матча, в котором мы сегодня смогли набрать два очка.



Я думаю, что у нас хорошая команда. У нас была хорошая команда и в прошлом сезоне. У нас отличная команда и в этом году. Мы держимся вместе, подгоняем друг друга на тренировках, поддерживаем друг друга по ходу матчей. Здорово видеть, что это приносит какие-то дивиденды. Мы радуемся каждой победе, каждому набранному очку», — приводит слова голкипера пресс-служба НХЛ.