Овечкин возглавил зачет снайперов регулярного чемпионата НХЛ

Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей со счётом 7:5. Дубль в этой игре оформил капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

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Вторая шайба в матче стала для Овечкина седьмой в нынешнем сезоне, благодаря чему 36-летний нападающий возглавил зачёт снайперов регулярного чемпионата НХЛ.