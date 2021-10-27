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Гол Свечникова помог "Виннипегу" обыграть "Анахайм" в матче НХЛ

ТАССиещё 4
1 час назад

"Виннипег" на выезде обыграл "Анахайм" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Гол Свечникова помог "Виннипегу" обыграть "Анахайм"
Фото: ReutersReuters

В составе "Виннипега" шайбы забросили Евгений Свечников (23-я минута), Эндрю Копп (46), Николай Элерс (59), Пол Штястны (59). У "Анахайма" отличились Сонни Милано (26), Джош Мансон (42), Тревор Зеграс (53).

Свечников проводит первый сезон в составе "Виннипега", он забросил дебютную шайбу за команду. Также на его счету две голевые передачи за пять игр.

"Виннипег" одержал три победы в шести играх и занимает третье место в таблице Центрального дивизиона, набрав семь очков. "Анахайм" потерпел пять поражений за семь матчей и идет пятым в Тихоокеанском дивизионе (5 очков).

Следующий матч "Анахайм" проведет дома против "Баффало", "Виннипег" приедет в гости к "Лос-Анджелесу". Обе встречи пройдут 29 октября.

В других матчах игрового дня "Нэшвилл" обыграл "Сан-Хосе" (3:1), "Калгари" победил "Нью-Джерси" (5:3), "Сиэтл" оказался сильнее "Монреаля" (5:1). "Миннесота" одолела "Ванкувер" (3:2), в составе победителей голевой передачей отметился российский защитник Дмитрий Куликов.

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