Ассисист Куликова помог «Миннесоте» переиграть «Ванкувер» в регулярном чемпионате НХЛ

Матч прошел на льду «Роджерс Арены».

В регулярном чемпионате НХЛ «Миннесота» в гостях оказалась сильнее «Ванкувера». Игра завершилась со счетом 3:2 по пользу «Уайлд».

В составе победителей отличились Матс Цуккарелло, Юнас Бродин и Мэтт Дамба. Российский защитник Дмитрий Куликов провел на площадке 16 минут 58 секунд и отдал голевую передачу. Форвард Кирилл Капризов отыграл 18 минут 16 секунд, но результативными действиями не отметился.

У »Кэнакс» голы забили Алекс Чиассон и Бо Хорват. Российский нападающий Василий Подколзин провел на льду 6 минут 22 секунды и заработал коэффициент полезности «-1».