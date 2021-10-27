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«Спартак» подписал контракты с двумя хоккеистами

Чемпионат.comиещё 2
2 часа назад

«Спартак» и нападающий Матвей Заседа подписали двусторонний контракт до конца сезона, сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».

«Спартак» подписал контракты с двумя хоккеистами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, двусторонний контракт со «Спартаком» подписал 20-летний вратарь Матвей Ботов (182 см, 79 кг), уже игравший в системе красно-белых за МХК «Спартак» с 2018 по 2020 годы. В свою очередь, двусторонний контракт между московским клубом и нападающим Дэниэлом Буцаевым расторгнут по соглашению сторон.

22-летний Заседа ранее выступал за омский «Авангард» и «Амур». В прошлом сезоне игрок провёл 12 матчей в составе «Амура» в КХЛ, набрав 5 (2+3) очков, а также 28 встреч в ВХЛ при 15 (6+9) очках. В Молодёжной лиге он набрал 140 (58+82) очков в 169 матчах, стал участником матча Звёзд МХЛ и привлекался в молодёжную сборную России.

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