Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+18° в 
USD 70.52EUR 81.84BRENT 83.93
Войти в почту

«Сочи» в гостях одержал победу над «Спартаком»

Чемпионат.comиещё 1
1 час назад

ХК «Сочи» обыграл в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Спартак» со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). Встреча состоялась в Москве на стадионе «Мегаспорт».

«Сочи» в гостях одержал победу над «Спартаком»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Счёт во встрече открыл на 16-й минуте форвард «Сочи» Василий Глотов. Феоктистов из угла с разворота сделал передачу в центр зоны, откуда Глотов нанёс прицельный бросок — Красиков не выручил. Удвоил преимущество подопечных Андрея Назарова на 38-й минуте защитник Ярослав Дыбленко. Началась атака сочинцев с отбора в своей зоне, далее Дыбленко затащил шайбу за чужую синюю линию, откуда успел бросить, подобрать и уже с повторной попытки поразить цель.

На 59-й минуте «Спартак» отыграл одну шайбу, благодаря усилиям Джейка Виртанена, который с острейшего угла направил шайбу в ворота над плечом вратаря. Окончательный счёт в матче установил за 9 секунд до конца матча Амир Гараев, забросив в пустые ворота.

Хоккей,Василий Глотов,Ярослав Дыбленко,Андрей Назаров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители