«Сочи» в гостях одержал победу над «Спартаком»

Счёт во встрече открыл на 16-й минуте форвард «Сочи» Василий Глотов. Феоктистов из угла с разворота сделал передачу в центр зоны, откуда Глотов нанёс прицельный бросок — Красиков не выручил. Удвоил преимущество подопечных Андрея Назарова на 38-й минуте защитник Ярослав Дыбленко. Началась атака сочинцев с отбора в своей зоне, далее Дыбленко затащил шайбу за чужую синюю линию, откуда успел бросить, подобрать и уже с повторной попытки поразить цель.