Романов подрался с форвардом «Сан-Хосе» за 3 секунды до конца матча

Российский защитник «Монреаль Канадиенс» Александр Романов подрался за три секунды до конца матча регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» (4:0) с нападающим хозяев Джоной Гаджовичем.

Фото: nhl.com nhl.com

Видео с дракой можно посмотреть по ссылке. В этой встрече Романов забросил первую шайбу в сезоне. Всего 21-летний хоккеист провёл на льду 20.33, совершил четыре силовых приёма, заблокировал три броска, завершив встречу с общей полезностью «+2».