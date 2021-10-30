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Овечкин повторил рекорд "Вашингтона", установленный им самим

Газета.Ruиещё 4
1 час назад

Российский капитан и нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой и ассистом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Аризоной Койотис" (2:0).

Овечкин повторил рекорд "Вашингтона", установленный им самим
Фото: Официальный сайт НХЛОфициальный сайт НХЛ

Таким образом, российский хоккеист продлил серию с очками на старте сезона до восьми игр. Это повторение клубного рекорда, который был установлен самим Овечкиным в сезоне-2005/06. Спустя год достижение повторил соотечественник Овечкина Александр Семин. С тех пор ни одному хоккеисту "Вашингтона" не удавалось набирать очки в восьми подряд матчах на старте регулярного чемпионата. В нынешнем сезоне 36-летний Овечкин забросил девять шайб.

Он выступает за "Вашингтон" с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды "Морис Ришар Трофи", которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов "Тед Линдсей Эворд", один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата "Арт Росс Трофи". Ранее сообщалось, что Александр Овечкин сократил до двух шайб отставание от Халла в списке лучших снайперов НХЛ.

Хоккей,Александр Семин,Александр Овечкин,
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