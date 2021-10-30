Овечкин повторил свое достижение 12-летней давности

Встреча прошла в ночь на субботу, 30 октября, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Джон Карлсон и Александр Овечкин . Две передачи на счету россиянина Евгения Кузнецова .

Овечкин, который также отметился ассистом, повторил свое достижение 12-летней давности. В сезоне-2009/2010 россиянину для достижения отметки в 15 набранных за результативность очков потребовалось провести восемь матчей. В его активе было 16 баллов (11 голов и пять передач). После восьми стартовых встреч нынешнего сезона у форварда 15 очков (девять голов и шесть ассистов).